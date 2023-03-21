Пора забыть эту привычку из СССР: она отравляла жизнь наших бабушек и дедушек

Привычку откладывать на потом, для особенного случая, психологи называют вредной. И не важно, речь о том, чтобы «выгулять» красивое платье, сделать экспериментальный макияж или накрыть стол с дорогими блюдами и посудой.

Согласно исследованию журнала PLOS ONE, наличие макияжа, маникюра, яркого наряда и аксессуаров повышают самооценку девушки. Американские ученые установили взаимосвязь между типами мейкапа и их восприятием на работе. Так, натуральный макияж вызывает у коллег доверие к женщине, делает ее более компетентной в глазах окружающих. Профессиональный мейкап гарантированно повысит привлекательность женщины среди работников, а в сочетании с более провокационными нарядами (короткая юбка, блузка с декольте) представит ее как человека более общительного.

Желание носить «праздничные» наряды по будням, делать маникюр и пить дорогое вино из красивых бокалов подавлять в себе не стоит не только потому, что жизнь дается один раз. Красивые вещи улучшают настроение, повышают уверенность в себе как у того, кто решил себя ими окружить, так и у его близких и друзей.