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Пора рот на замок: Дайнеко прилично растолстела к лету (фото)

18 июня 2023 10:30
Пора рот на замок: Дайнеко прилично растолстела к лету (фото)

Звезда пустилась во все тяжкие.

Пока одни неистово худеют, чтобы не стесняться на пляже, Виктория Дайнеко ни в чем себе не отказывает. Певицу больше язык не повернется назвать худышкой, но принимать меры она не спешит.

Знаменитость отправилась в отпуск в гордом одиночестве и теперь публикует в социальных сетях фото в купальнике. Без компании в виде своей дочери и возлюбленного она не скучает. Дайнеко призналась, что наслаждается отдыхом и вкусной едой. И сомнений в том, что это правда, у интернет-пользователей не остается.

Поклонники отметили, что победительница «Фабрики звезд-5» прилично растолстела и ей пора держать рот на замке.

«Дайнеко — пухляш такой приличный», — пишут в Сети.

Пора рот на замок: Дайнеко прилично растолстела к лету (фото)

Между тем брюнетка считает, что ей, напротив, нужно немного поправиться. По словам звезды, она пытается «нагнать» два килограмма, которые сбросила незадолго до своего отпуска.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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