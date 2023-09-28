Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф

Сергей Безруков поделился с поклонниками неожиданной новостью. Актер рассказал в социальных сетях, что готовится к отъезду из России. Уже в следующем месяце его ждут в Японии.

Одна из последних работ Сергея — фильм «Воздух», где Безруков сыграл мастера воздушного боя Алексея Астафьева. События картины разворачиваются во время Второй мировой войны. В центре истории оказались молодые летчицы, которые пополняют ряды советской армии.

Работу Алексея Германа высоко оценили за рубежом.

Фильм попал в конкурсную программу Токийского кинофестиваля. Это значит, что в октябре состоится мировая премьера картины. Команда проекта, включая режиссера и актеров, отправится на фестиваль презентовать «Воздух» перед жюри. Безруков сообщил, что уже посещал Японию с лентой «После тебя» и встретил там теплый прием. По словам актера, в Азии очень хорошо относятся к русской культуре.