«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех

Поклонники одобряют далеко не все эксперименты артистки.

Ольга Бузова столкнулась с критикой из-за своего образа для фестиваля VK Fest. Телеведущая остановила выбор на леопардовом комбинезоне.

На масштабном мероприятии, которое прошло в минувшие выходные, артистка предстала в весьма экстравагантном наряде — в комбинезоне, украшенном стразами. Многие пользователи Сети, обсуждая образ, осыпали Бузову критикой, отметив как чрезмерную откровенность такой одежды, так и неудачно подобранный фасон. Как уверена стилист Ирина Моисеева, все претензии подписчиков кажутся ей справедливыми.

По словам эксперта, звезда «Дома-2» действительно выбрала весьма неудачный наряд. Комбинезон оказался чересчур ярким из-за камней и рисунка, а его фасон визуально испортил фигуру. При этом сама одежда полностью соответствует вкусу певицы, которая не отказывает себе в экстравагантных образах.

«Зная специфический вкус певицы и любовь ко всему яркому, нам пора уже привыкнуть к ее имиджу, но все никак», — рассуждает Моисеева в беседе с «Экспресс газетой ».

В целом же, как уверена собеседница портала, телеведущая выглядит «дешево» в этом комбинезоне.