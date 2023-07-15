Пора прекратить крутить по ТВ: из-за этого советского мультфильма и детям, и взрослым нужно к психологу

Сказки и мультфильмы являются важной составляющей детства. Они знакомят малышей с реальным миром, а также учат морали, нравственности и искренности. Но порой за красивыми образами и магическими персонажами скрывается вредный и даже опасный образ мышления.

Одним из самых ярких примеров служит советская картина «Русалочка», являющаяся экранизацией одноименной сказки Кристиана Андерсена. В ней, в отличие от диснеевской версии, главная героиня погибает. Ради принца она отказывается от хвоста и покидает привычную для нее среду обитания. Анализируя этот поступок, врачи приходят к выводу, что это настоящая зависимость. И вместо любовной истории зрители наблюдают за печальной судьбой жертвы.

Более того, такое может произойти и в реальной жизни. В интервью порталу «МСК1» психолог Камилла Ермолаева говорит о том, что некоторые женщины в угоду отношениям забывают о своих интересах и карьере. Посвящая все время быту и сужая круг общения до мужа и детей, они рискуют впасть в депрессию, а затем и вовсе потерять себя.