Пора гнать из Голливуда: ровесница Ирины Безруковой превратилась в старуху

Невозможно смотреть на нее без слез.

Сложился стереотип, что голливудские актрисы являются эталоном красоты и женственности. Однако некоторые из них явно уступают российским звездам-ровесникам.

Так, Ирина Безрукова и Сара Джессика Паркер родились в 1965 году. Однако на фоне моложавой российской коллеги звезда «Секса в большом городе» выглядит плачевно. 58-летняя Сара резко состарилась и может легкой сойти за старушку: иссохшее заостренное лицо, несчетное число морщин, дряблая кожа. Поклонники в шоке от вида Паркер, а ненавистники жаждут, чтобы непривлекательную актрису выгнали из Голливуда.

Пользователи Сети тоже не пощадили состарившуюся Кэрри Брэдшоу: «Сара действительно сильно постарела, а еще по-прежнему одевается как 20-летняя красотка, чем ставит себя в невыгодное положение», «Сара просто мумия возвратилась. Ужас».

Сара считается сторонницей естественного старения. Однако специалисты говорят, что на ее лице заметны следы пластики. Хирурги поработали над овалом и разрезом глаз кинозвезды.