«Попытка замять прошлое»: вернувшуюся на сцену МакSим вывели на чистую воду

В этом году певица МакSим вернулась на сцену после долгого перерыва. Последние годы выдались для нее непростыми. Сначала певица попала в ДТП, после которого долго восстанавливалась. Затем призналась в зависимости от горячительных напитков, из-за нее она даже вынуждена была лечь в клинику. А в прошлом году МакSим тяжело перенесла коронавирус и несколько недель пробыла в коме.

Теперь певица прервала паузу в карьере и уже дала несколько концертов. Также она записала свои популярные хиты в обновленных версиях с другими исполнителями. Например, песню «Знаешь ли ты?» вместе с ней спел Дима Билан. На днях вышел и клип на совместное творчество артистов, который понравился далеко не всем.

В Telegram-канале «Бабская курилка » назвали провальной привычку певцов давать «второе дыхание» прошлым композициям, сделавшим их когда-то известными. А подписчики канала вывели МакSим на чистую воду, предположив, что таким образом она просто хочет вернуть благосклонность фанатов после скандалов вокруг своего имени.