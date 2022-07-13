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Киноафиша Статьи «Попытка замять прошлое»: вернувшуюся на сцену МакSим вывели на чистую воду

«Попытка замять прошлое»: вернувшуюся на сцену МакSим вывели на чистую воду

13 июля 2022 12:20
«Попытка замять прошлое»: вернувшуюся на сцену МакSим вывели на чистую воду

Новую версию хита певицы оценили не все.

В этом году певица МакSим вернулась на сцену после долгого перерыва. Последние годы выдались для нее непростыми. Сначала певица попала в ДТП, после которого долго восстанавливалась. Затем призналась в зависимости от горячительных напитков, из-за нее она даже вынуждена была лечь в клинику. А в прошлом году МакSим тяжело перенесла коронавирус и несколько недель пробыла в коме.

Теперь певица прервала паузу в карьере и уже дала несколько концертов. Также она записала свои популярные хиты в обновленных версиях с другими исполнителями. Например, песню «Знаешь ли ты?» вместе с ней спел Дима Билан. На днях вышел и клип на совместное творчество артистов, который понравился далеко не всем.

В Telegram-канале «Бабская курилка» назвали провальной привычку певцов давать «второе дыхание» прошлым композициям, сделавшим их когда-то известными. А подписчики канала вывели МакSим на чистую воду, предположив, что таким образом она просто хочет вернуть благосклонность фанатов после скандалов вокруг своего имени.

«Попытка вернуть образ нежной девочки и замять прошлое», — отметили комментаторы.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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