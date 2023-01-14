Попытка утереть нос Гайдаю вышла Моргунову боком: вот почему он больше не снимал кино

Непростые отношения между Леонидом Гайдаем и Евгением Моргуновым не были секретом для общественности. После скандала на площадке «Кавказской пленницы» именитый режиссер даже зарекся больше не снимать актера в своих фильмах.

Такое решение появилось вовсе не из-за прихоти создателя советских шедевров. Дело в том, что популярный артист решил указывать Гайдаю на то, как нужно снимать фильмы. Такое поведение, без сомнения, разозлит любого талантливого творца.

Моргунов не мог молчать, и ему нужно было проявить себя в качестве режиссера. Он создал сценарий, основанный на рассказе Шолохова, и начал подготовку к съемкам своего фильма «Когда казаки плачут». Однако актер упустил множество организационных моментов. Например, на площадке не было достаточного количества питьевой воды и еды.

Картина все-таки вышла на экраны, но с комедиями Гайдая так и не сравнилась. Зато Евгений Александрович наконец понял, насколько тяжел труд режиссера.