Попытка стать матерью в 58 лет обернулась провалом: Азиза раскрыла все карты

Прошлым летом Азиза сыграла пышную свадьбу с итальянцем Алессандро Лортэ. Они познакомились во время самоизоляции, когда певица давала онлайн-уроки вокала. Одним из ее учеников и стал Лоэртэ. Исполнительница заявляла, что счастлива рядом с зарубежным бизнесменом.

Но на днях появились слухи, что отношения между супругами переживают непростой этап. Пока они живут на две страны, Азиза задумалась о возвращении к бывшему гражданскому мужу Александру Бродолину. Сплетники сообщали, что с ним у певицы гораздо больше точек соприкосновения, чем с молодым итальянцем. На днях исполнительница сама раскрыла все карты. Как выяснилось, разочарование в браке наступило после попытки завести детей. 58-летняя Азиза отчаянно хотела стать матерью.

Певица рассказала, что они решились на суррогатное материнство с помощью ЭКО. Помочь им согласилась близкая подруга Азизы. Но процедура обернулась провалом.