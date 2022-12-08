Попытка скрыть болезнь не удалась: слухи о печальном состоянии Баскова подтвердились

В Сеть попало видео, которое говорит само за себя.

Поклонники всерьез беспокоятся за Николая Баскова. Все началось после того, как артист дал интервью в студии одного из шоу, в ходе которого выглядел не лучшим образом. Музыкант заметно поправился и со стороны казалось, что чувствует он себя неважно.

Исполнитель не посчитал нужным комментировать слухи о том, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Все это лишь подогрело интерес публики к его персоне. Теперь же выяснилось, что попытка Баскова скрыть свой недуг не удалась. Слухи о его печальном состоянии нашли свое подтверждение.

Музыкант не стал отказываться от работы: он принимает активное участие в записи праздничных концертов. Засветился артист и на новогодней дискотеке «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», где стало очевидно, что он не может ходить.

Портал Super опубликовал видео со съемок мероприятия, в кадрах которого видно, что Басков во время своего выступления стоял на одном месте, не делая ни шага. На сцену же певец выходил в полной темноте, поскольку в зале предварительно гасили свет, уходил с нее он так же.

Покидал съемки исполнитель, который редко отказывается от общения с журналистами, спрятав свое лицо под черной маской и капюшоном. Между тем внимательные корреспонденты подметили, что Басков едва передвигается: его левая нога совершенно не гнется. Чем вызвано такое состояние (травмой или заболеванием), пока остается неизвестным.