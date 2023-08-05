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Популярный ляп в «Операции "Ы"» оказался гениальной шуткой, спрятанной Гайдаем

5 августа 2023 18:30
Популярный ляп в «Операции

Ее мало кто смог заметить.

Работы культового режиссера Леонида Гайдая невероятно актуальны до сих пор. Это доказывает тот факт, что его фильмы являются неустаревающий классикой, в которой зрители и сейчас находят любопытные моменты.

Принципиальный и невероятно трудолюбивый постановщик продумывал каждую деталь в своих лентах. Даже ляпы он допускал не просто так.

Убедиться в этом можно на примере фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В новелле «Наваждение» есть сцена, в которой главный герой выходит из библиотеки, держа в руках книжку.

Буквально на секунду зрители видят кадр с режимом работы «храма знаний». И цифры там очень удивительные: например, по понедельникам, средам и пятницам библиотека почему-то работает с 3 часов ночи до 18 часов вечера.

Но напрасно думать, что Гайдай допустил такой промах. На самом деле в этой табличке он спрятал гениальную шутку и отсылку к новелле «Операция „Ы“».

Ведь именно там герой Вицина глубокой ночью отвлекает старушку невинным вопросом, как пройти в библиотеку. За эту глупость его позже отчитывает директор торговой базы, который и нанял жуликов для кражи.

Фото: legion-media.ru, кадры из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» 1965
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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