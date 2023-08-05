Популярный ляп в «Операции "Ы"» оказался гениальной шуткой, спрятанной Гайдаем
Ее мало кто смог заметить.
Работы культового режиссера Леонида Гайдая невероятно актуальны до сих пор. Это доказывает тот факт, что его фильмы являются неустаревающий классикой, в которой зрители и сейчас находят любопытные моменты.
Принципиальный и невероятно трудолюбивый постановщик продумывал каждую деталь в своих лентах. Даже ляпы он допускал не просто так.
Убедиться в этом можно на примере фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В новелле «Наваждение» есть сцена, в которой главный герой выходит из библиотеки, держа в руках книжку.
Буквально на секунду зрители видят кадр с режимом работы «храма знаний». И цифры там очень удивительные: например, по понедельникам, средам и пятницам библиотека почему-то работает с 3 часов ночи до 18 часов вечера.
Но напрасно думать, что Гайдай допустил такой промах. На самом деле в этой табличке он спрятал гениальную шутку и отсылку к новелле «Операция „Ы“».
Ведь именно там герой Вицина глубокой ночью отвлекает старушку невинным вопросом, как пройти в библиотеку. За эту глупость его позже отчитывает директор торговой базы, который и нанял жуликов для кражи.