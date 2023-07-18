Популярные в СССР напитки сейчас кажутся ужасными: дело вот в чем

Эпоха СССР подарила не только шедевры кинематографа или памятники архитектуры. Старшее поколение с теплотой вспоминает разнообразные напитки, которые покоряли натуральными вкусами и были доступны всем.

Например, одним из главных хитов среди детей и взрослых был бочковой квас. В массовой доступности он появился после 30-х, когда были утверждены специальные ГОСТы, и в течение многих лет у желтых бочек собирались большие очереди.

Сегодня же качество кваса заметно ухудшилось. Из-за большого количества консервантов и сахара его срок годности заметно увеличился, но это сказалось на качестве. Потребители нередко ругают современный квас и приводят в пример тот самый напиток из их молодости.

Подобная ситуация сложилась и с газированной водой. Первый автомат, разливающий такие напитки, появился в 1937 году, а спустя уже несколько лет подобные машины можно было найти в большинстве городов. Покупатели неизменно отмечали натуральный вкус напитка, который однако со временем изменился. Производители начали добавлять сахар, консерванты и красители, из-за них напитки уже сложно назвать натуральными.

Изменился и любимый всей страной кисель. Кубики, производимые из крахмала, сахара и фруктового экстракта пользовались огромной популярностью. Их можно было встретить в заводских и школьных столовых, кафе, поездах. Но с развалом СССР рецептура сухого киселя значительно изменилась. В него начали добавлять консерванты и другую химию, из-за чего современный кисель лишь отдаленно напоминает советский вариант.