Популярность «Великолепного века» предопределила одна деталь: пришла из СССР

Прежде в России огромной популярностью пользовались бразильские мыльные оперы. Однако эти проекты не сумели сохранить любовь зрителей и давно отошли на второй план. Теперь их место занимают турецкие сериалы, которые обсуждают буквально на каждом углу.

Наиболее ярким примером стала историческая драма «Великолепный век», которую смотрят все от мала до велика. Оказалось, что не только история любви, вокруг которой строится лихо закрученный сюжет, покорила сердца зрителей. Популярность проекта предопределила одна деталь, которая пришла еще из Советского Союза.

Портал «Экспресс газета » приводит слова психологов и экспертов в области кино, которые твердят о том, что отечественные зрители любят «Великолепный век» за красивые декорации и картинку, напоминающую им об отдыхе в Турции по системе «все включено».

Не секрет, что советские граждане о таком отпуске не могли даже и мечтать. Затем россияне начали выезжать за границу, и те, кто побывал в Турции, влюбились в нее раз и навсегда. Именно по этой причине все турецкое, в том числе и сериалы, настолько популярно.