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Популярность сыграла с Долиной злую шутку: вот что произошло

21 июня 2022 16:15
Популярность сыграла с Долиной злую шутку: вот что произошло

Артистка не стала скрывать правду от поклонников.

Лариса Долина призналась, что больше не может гулять по любимым местам в Москве. Как оказалось, знаменитости не дают покоя ее многочисленные поклонники.

Долгие годы Долина входит в число самых знаковых певиц страны. Знаменитость собирает тысячи своих поклонников на выступлениях, а армия фанатов внимательно следит за каждым ее шагом. По словам артистки, подобное внимание весьма негативно сказывается на ее жизни. Дело в том, что Долина не может насладиться любимыми местами в столице, где прожила большую часть своей жизни.

«Сейчас взять и просто так пройтись по любимым местам в городе я уже вряд ли могу себе позволить», — рассказывает исполнительница порталу MoskvichMag.

При этом знаменитость отмечает, что до популярности она любила гулять по старой Москве, изучать набережные и даже кататься на пароходиках. Теперь она уже не может себе позволить такие беспечные прогулки.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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