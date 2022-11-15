Популярнее звезд эстрады: почему экстрасенсов в СССР обожал каждый

В конце 80-х годов в Советском Союзе начался настоящий бум популярности экстрасенсов. Самым известным из них был Анатолий Кашпировский, который проводил по Центральному телевидению магические сеансы. Люди, которые лично принимали в них участие, уверяли, что исцелялись от болезней. В дар экстрасенса верили и зрители, которые якобы чувствовали его силу через экран.

В результате в стране к началу 90-х появилось бесчисленное множество самых разных магов, колдунов и волшебников. Некоторые из них были состоятельнее и популярнее звезд эстрады. Такой парадокс объяснялся тем, что на рубеже десятилетий в неспокойные времена люди хотели цепляться за надежду. Ее и обещали им экстрасенсы, уверяющие, что вскоре появится и здоровье, и счастье. Чиновникам тоже нужно было отвлечь и успокоить растерянных на фоне распада СССР людей, поэтому магов показывали прямо на ТВ, подогревая их популярность. Так и получилось, что вскоре экстрасенсов обожал практически каждый, пишет «Новый очаг ».