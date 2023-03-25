Многие слышали историю о том, как Елизавета ll принимала у себя знаменитого космонавта Юрия Гагарина. И когда лётчик съел дольку лимона, нарушив тем самым строгий этике, английская королева сделал то же самое, чтобы поддержать гостя.

Но это не единственный раз когда монаршая особа забывала о правилах приличия ради советских мужчин. Однажды на английскому балу оказался капитан Олимпий Рудаков. О его подвигах и опасных маневрах знали и за пределами СССР, поэтому неудивительно, что Елизавета захотела потанцевать с этим высоким и самоуверенным красавцем. После вальса и оживленной беседы она продолжила моряку личную аудиенцию, хотя по нормам этикета должна была передать приглашение официальным представителям советской делегации.

Впрочем, Олимпий вошёл не только в историю английского королевского двора. Сегодня его может увидеть каждый житель и гость столицы, поскольку именно этот отважный капитан стал прототипом для статуи матроса-сигнальщика на одной из станций метро.