«Попросили ее напрячься»: ахнете, узнав, как снималась первая откровенная сцена в советском кино

Комедия «Бриллиантовая рука» запомнилась зрителям не только комичным сюжетом и игрой актеров, но и весьма пикантным эпизодом со Светланой Светличной. В кадре знаменитая артистка оказывается обнаженной, показывая всем зрителям СССР свою оголенную спину. Поклонники остались в восторге от смелого эпизода, но мало кто знал, насколько проблематичным оказалась работа над ним.

Дело в том, что Светличная совсем не хотела участвовать в пикантной сцене. Она очень стеснялась членов съемочной группы и из-за этого не могла достаточно раскрепоститься. Стало легче лишь тогда, когда осветители спустились вниз: так они не могли видеть обнаженную артистку.

А отлетающую застежку бюстгальтера удалось снять практически с первого раза. Дело в том, что художники по костюмам закрепили ее на тонкую нитку, что облегчило работу.