«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»

Близкие люди и фанаты Аллы Пугачевой знают о самой главной фобии звезды — Примадонна боится летать на самолете. Певица старается передвигаться в путешествиях исключительно на поездах или автомобилях, до последнего момента оттягивая покупку билетов на самолет. Среди звезд эстрады эту особенность артистки уже прозвали «синдромом Пугачевой».

Как выяснилось, ему подвержен и бывший друг певицы Сергей Зверев. Стилист вспомнил, что во время одного из полетов он попал в зону сильной турбулентности. Борт буквально прыгал из стороны в сторону, а пассажиры напряженно вцепились в кресла.

«Уже стал прощаться с жизнью», — разоткровенничался Зверев.

К счастью, пилотам удалось справиться с управлением, поэтому самолет успешно произвел посадку. Но, как добавил стилист в беседе с порталом Prozvezd , после того полета он предпочитает пользоваться наземными видами транспорта. Если же путешествия на самолете избежать не удается, то Зверев просто переживает сильный страх и стресс все время полета.