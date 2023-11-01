Попробовав это блюдо, принц Гарри встал на одно колено: чем его покорила Меган

Меган Маркл не только блистает на светских мероприятиях, но и отлично готовит. Во всяком случае, в этом уверена сама герцогиня Сассекская и принц Гарри. Ведь он сделал предложение, именно когда девушка занималась своим коронным блюдом.

Член королевской семьи опустился на одно колено, когда его возлюбленная готовила жареную курицу. Возможно, именно аппетитные ароматы убедили мужчину, что именно с Меган Маркл стоит провести всю жизнь.

Сама герцогиня неоднократно рассказывала о том, что рецепт — ее палочка-выручалочка. С помощью идеально прожаренной курицы девушка даже заводит друзей.

Сделать ее очень просто. Потребуется:

курица, 1 шт.,

лимон, 1 шт.,

оливковое масло, 3 ст.л.,

чеснок, 1 зубчик,

тимьян, соль и перец по вкусу.

Выпотрошенную птицу нужно промыть и промокнуть насухо. Затем посолить и поперчить. Начинить измельченным зубчиком чеснока, тимьяном и разрезанным на четвертинки лимоном.

Смазать маслом, лучше оливковым, запекать на 220 градусах примерно 75 минут. В форму также можно положить овощи или лимон с луком — так будет сочнее и ароматнее. Затем птицу необходимо извлечь, переместить на тарелку, накрыть фольгой и дать «отдохнуть» 10 минут.