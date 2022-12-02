Поправилась и постарела: как сейчас живет и выглядит бывшая Венцеслава из «Дома-2»

Жанна Алыбаева стала известна на всю страну из-за участия в проекте «Дом-2». На телестройке она встречалась с Венцеславом Венгржановским, и за развитием их отношений следила вся многомиллионная аудитория шоу. Однако после того, как Жанна покинула стройку, ей не удалось построить успешную карьеру.

По данным СМИ, звезда экрана не смогла найти себе место в других эпатажных проектах. Чтобы прокормить себя, она устроилась на работу продавцом парфюмерии и косметики и едва сводила концы с концами.

В личной жизни Жанна тоже не могла похвастаться успехом. На протяжении 10 лет она встречалась с избранником по имени Константин, но решила расстаться с ним, когда поняла, что он не намерен делать ей предложение руки и сердца. Спустя некоторое время она встретила другого возлюбленного, и теперь, как признавалась в одном из интервью, они копят деньги на свадьбу.

О своей жизни Алыбаева рассказывает в социальных сетях. Знаменитость регулярно делится фотографиями, на которых видно, как сильно она изменилась со времен «Дома-2». Сегодня Жанна уже не может похвастаться былой стройностью, а яркий рыжий оттенок волос давно сменила и стала русой.