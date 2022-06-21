«Пополнение в семье»: Успенская рассекретила связь с Басковым

Любовь Успенская похвасталась котенком, которого ей подарил Николай Басков. Знаменитость разоткровенничалась в своих социальных сетях.

В публикации певица показывает нового домашнего питомца, которого нежно держит на руках. Как оказалось, котенок появился в семье знаменитости благодаря музыканту, так как его кошка Шанель родила двух котят. Поэтому и назвать нового друга Успенская решила в честь Баскова. Теперь, как уверена исполнительница, они стали родственниками.

«Знакомьтесь, это Ники, замечательный котенок», — пишет артистка.

Пользователи Сети остались в восторге от неожиданной новости. В комментариях фанаты осыпали пушистого питомца Успенской комплиментами и поздравили певицу с пополнением.