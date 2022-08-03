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Поплывший пол: Лободу поймали на неумелом фотошопе

3 августа 2022 17:05
Поплывший пол: Лободу поймали на неумелом фотошопе

Певица не стесняется приукрашивать свою внешность.

Светлана Лобода взбудоражила пользователей сети чрезмерной ретушью своих фотографий. Артистка пыталась сделать себя стройнее.

В социальных сетях певица регулярно делится весьма чувственными снимками, на которых красуется привлекательной фигурой. Как оказалось, далеко не все фотографии показывают, как на самом деле выглядит исполнительница. Например, не так давно Лобода поделилась снимком, на котором позирует в узких джинсах и изящном боди. Как заметили пользователи сети, артистка попыталась подкорректировать ноги, чтобы выглядеть худее.

Поплывший пол: Лободу поймали на неумелом фотошопе

Неумелый фотошоп заметен на плитке пола. Дело в том, что в области ног она неестественно изгибается. Как уверены подписчики, Лобода пыталась сделать себя худее, но не смогла справиться с обработкой снимка.

Сама певица никак не прокомментировала нападки своих подписчиков.

Фото: Архивы пресс-службы Светланы Лободы, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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