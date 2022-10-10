Поплатился за преданность: кого обвинили в смерти Евгения Евстигнеева

Евгений Евстигнеев в 1957 году начал выступать на сцене театра «Современник». Главная роль в спектакле «Голый король» сделала его известным актером в СССР. Он не отказывался от участия в любых постановках и успевал еще и сниматься в кино. Своей карьерой он был обязан другу Олегу Ефремову, который поверил в него и пригласил в «Современник». Поэтому любые просьбы приятеля Евстигнеев тут же брался исполнять.

Когда в 1971 году Ефремов ушел во МХАТ, Евгений тут же последовал за другом, без сожаления бросив роли в спектаклях. Со временем рабочая нагрузка Евстигнеева выросла в разы: он бегал между театральными репетициями и съемками в фильмах, стараясь все успевать. В антрактах спектаклей актер без сил падал на скамейку за кулисами. Такой рабочий стресс не прошел бесследно для организма, и в 1980-е годы актер перенес два инфаркта.

Тогда он и пришел за помощью к другу. Евстигнеев попросил Ефремова снять его с некоторых постановок, в которых его роли были не самыми главными. Но актер поплатился за преданность: в ответ он услышал от Олега предложение уйти на пенсию, если он не справляется. Евгений так и сделал, а свободное время посвятил заботе о здоровье. Он уехал в Англию, где собирался лечь на операцию в престижную клинику в 1992 году. На приеме тревожный актер выспрашивал у медиков подробности будущей процедуры. От волнения у него случился сердечный приступ, и спасти Евстигнеева не смогли.