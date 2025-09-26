Меню
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить

26 сентября 2025 12:19
Сейчас узнаем, как развито ваше шестое чувство.

Военные фильмы у нас любят пересматривать круглый год — и советскую классику, и новинки, которые пробуют переосмыслить ту самую «великую тему». Одни зрители в них ищут правду окопов и тихую драму простых людей, другие — масштабные батальные сцены, третьи — возможность снова услышать знакомые фронтовые песни.

Но отзывы порой звучат так, будто речь идёт о совершенно разных картинах: кто-то хвалит «точно переданную атмосферу», а кто-то бурчит, что «всё напоминает сельский колхоз».

В итоге вокруг военного кино всегда кипят страсти: зрителей не оставляет равнодушным ни игра актёров, ни достоверность формы, ни то, насколько убедительно показан сам бой. Одни ругают затянутость и пафос, другие благодарят авторов за честность и внимание к деталям.

Мы собрали для вас отзывы — тёплые и язвительные, восторженные и скептические. В каждом из них спрятан конкретный фильм.

Ваша задача проста на словах, но коварна на деле: угадать, какая лента скрывается за репликой зрителя. Получится ли выбить идеальные 5 из 5 без подсказок — на чистой интуиции?

Ранее мы писали: Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни старики» (1973)
Алексей Плеткин
