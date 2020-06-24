«Попала в группу случайно»: Валерий Меладзе назвал свой брак с Джанабаевой «фатальным» 

Валерий Меладзе признался, что считает свой брак с Альбиной Джанабаевой и брак брата Константина Меладзе с Верой Брежневой предрешенными судьбой. По его словам, в мире ничего не происходит просто так, а значит, такая вроде бы случайность вовсе не случайна.

Меладзе вспомнил, что Джанабаева и Брежнева попали в группу «ВИА Гра» по счастливому стечению обстоятельств. «И Альбина, и Вера попали в группу вроде бы случайно, но это повлекло за собой серьезное продолжение», – заявил исполнитель. Он также отметил, что находит в этих совпадениях «что-то фатальное».

Артист сказал, что ни он, ни его брат не планировали заводить отношения с девушками, так как были женаты. Однако судьба решила иначе. Валерий признался изданию «Московский Комсомолец», что вовсе не склонен бросаться в омут с головой, но привык следовать зову сердца и души.

Напомним, что Меладзе долгое время скрывал свои отношения с Джанабаевой. Влюбленные даже не рассказывали о совместном ребенке Константине, пока певец не развелся с женой Ириной. Сейчас у пары уже двое детей. В нынешнем браке с Верой Брежневой у Константина Меладзе, брата певца, пока детей нет.