Попала на операционный стол по ошибке: Екатерина Семенова огорошила признанием

Звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Семенова до сих пор с содроганием вспоминает экстренную операцию, на которую ей пришлось ложиться несколько лет назад. Актриса обратилась к медикам, так как внезапно почувствовала себя слишком плохо. От сильной боли она промучилась всю ночь, прежде чем позвонить в скорую помощь. В больнице врачи провели Семеновой КТ, по результатам которого ей поставили диагноз «прободение язвы». Екатерине объяснили, что у нее произошел дефект в стенке кишки, поэтому все ее содержимое вытекает в брюшную полость. Врачи настояли на немедленной операции.

Очнувшись после наркоза, актриса тут же стала участницей врачебного консилиума. Выяснилось, что никаких язв у нее не было, а значит, серьезная полостная операция была сделана напрасно. Только после долгих консультаций Семенова вспомнила, как накануне подавилась косточкой от рыбы на ужине. Она и порезала кишечник Екатерины. Позже рана сама затянулась, но в организме уже началось воспаление.