Попал в «плен» к китайцам: для этого русского требовали свободу в двух странах

Жителю России имя Лелуш не скажет практически ничего, а вот для населения Китая и Кореи уроженец Владивостока Владислав Иванов стал настоящим идолом после того, как оказался победителем телешоу Chuang. Это своеобразный китайский аналог «Фабрики звезд». Иванов попал туда в качестве переводчика некоторых участников, так как кроме английского, также владеет основными языками Дальнего Востока: японским, корейским и китайским.

Продюсеры проекта вдохновились лингвистическими способностями и «анимешной» внешностью Владислава и предложили ему стать участником проекта. В итоге он так понравился фанатам, что очень скоро превратился в настоящего идола.

Для привыкших постоянно работать жителей Поднебесной Лелуш стал выражением так называемой культуры сан, которая зачастую пропагандировала ничегонеделание и отказ от безудержной гонки за успехом.

Сам же Владислав, попавший в шоу совершенно случайно, до последнего просил создателей дать ему возможность покинуть Chuang как можно скорее. По его словам, он никогда не хотел становиться знаменитым и популярным.

Уйти добровольно он не имел права из-за потенциальной неустойки, которую он должен был бы выплачивать организаторам. Но через социальные сети он добился того, что фанаты сразу нескольких стран голосовали за его уход. В итоге его не пустили в финал конкурса, и Иванов ушел счастливым.