Попадание 100%: эти знаки Зодиака идеально дополняют друг друга

Если поиски второй половинки растягиваются даже не на месяцы, а на долгие годы, специалисты в сфере эзотерики рекомендуют обратиться к астрологии. Люди, изучающие расположение звезд на небе и их влияние на нашу жизнь, убеждены, что подобрать себе идеальную пару можно по знаку зодиака. Некоторые представители зодиакального круга так хорошо дополняют друг друга, что могут прожить вместе всю жизнь, до глубокой старости. Рассказываем, какие три пары в гороскопе могут рассчитывать на вечную любовь друг с другом.

Овен + Весы

Представители огненного знака - натуры взрывные, эмоциональные и упрямые. Если рядом с ними по какому-то недоразумению окажется такой же непредсказуемый знак, очень скоро все окружающие будут просить судьбу только об одном: поскорее развести этих вечных спорщиков в разные стороны.

Овну нужен тот, кто сумеет нейтрализовать, смягчить его негативные черты, а также помочь развить достоинства.

По мнению астрологов, лучше всего на эту роль подходят Весы. Сдержанные и дипломатичные уроженцы воздушного знака интуитивно понимают, когда у Овна вот-вот найдет коса на камень, и сумеют предотвратить катастрофу.

Рак + Козерог

Эти два знака просто созданы друг для друга, утверждают астрологи.

Уроженцы водного знака в паре с радостью возьмут на себя все обязанности, связанные с домом, бытом, воспитанием детей. Если для кого-то поддержание семейного очага становится тяжким бременем, то Рак действительно получает настоящее удовольствие от своих занятий. Козерог же, напротив, не горит желанием вникать в бытовые проблемы, а выступает в роли добытчика и лидера. Работоспособный, целеустремленный и упорный, он обязательно обеспечит своих близких не только самым необходимым, но и даст возможность жить в роскоши.

Рыбы + Дева

“Противоположности притягиваются”, - это как раз про Рыб и Деву.

Представители водного знака по своей сути - мечтатели, вольные художники, которые живут в своем собственном мире и порой забывают о самых обыденных, но необходимых вещах. Любящая Дева не станет насильно спускать Рыб с небес на землю, пытаться их переделать, а мужественно возьмет на себя все те обязанности, которые уроженцы водного знака выполнять не любят. Кроме того, они обязательно помогут Рыбкам воплотить их мечты в реальность, за что те, в свою очередь, будут бесконечно благодарны.