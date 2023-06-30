Пообещал Малахову похудеть: сколько сейчас весит 180-килограммовый мальчик из «Пусть говорят»

Кирилл Ятнов в 12 лет стал самым тяжелым мальчиков в России. Его вес составлял целых 180 килограммов. Родители Кирилла обратились на шоу Андрея Малахова за помощью.

На шоу семья рассказала, что мальчик стал набирать вес еще в младших классах. Из-за этого Кирилла сторонились другие дети, поэтому он полностью отказался от прогулок и проводил все свободное время за компьютером.

Многочисленные врачи ничем не могли помочь: они диагностировали у Кирилла четвертую степень ожирения, прописывали множество таблеток, но результата не было. После участия в шоу «Пусть говорят» мальчика отправили на обследование в Институт питания. Сам Малахов пообещал Кириллу, что выполнит его мечту побывать в Париже, но только если мальчику удастся скинуть 120 килограммов.

Сегодня Кириллу уже 17 лет, и в Париже он так и не побывал. Несмотря на все усилия родителей, парень смог скинуть только 40 килограммов. Сегодня он весит около 140 килограммов и избегает появлений на публике. О своем визите на шоу Малахова Кирилл пожалел — после этого его стали узнавать на улице и еще сильнее дразнить.