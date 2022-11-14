Понятно, зачем ей парик: вот как Ариана Гранде выглядит на самом деле

Ариана Гранде известна не только своим творчеством, но и узнаваемым стилем. Долгие годы артистка носит высокий конский хвост, который копируют миллионы фанатов. При этом мало кто догадывается, как выглядят волосы артистки на самом деле.

Несколько дней назад певица в своих социальных сетях поделилась неожиданным видео. Она собрала волосы в привычную прическу, но показала их настоящую длину: как оказалось, они значительно короче, чем привыкли фанаты. Также многие обратили внимание , что волосы исполнительницы вьются.

Обсуждая видео, преданные поклонники сразу вспомнили начало карьеры Гранде, когда она красовалась кудрями и всегда распускала их. Уже после всемирной славы она пришла к любимой всеми прическе.

Теперь же пользователи Сети призывают Гранде отказаться от накладных локонов и их выпрямления. Они уверены, что естественная прическа выглядит намного лучше и подходит артистке, в отличие от искусственных волос.