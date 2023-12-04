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Понятно, почему вырезали: у Гоши из фильма «Москва слезам не верит» была забавная фамилия

4 декабря 2023 11:15
Понятно, почему вырезали: у Гоши из фильма «Москва слезам не верит» была забавная фамилия

Герой хранил немало секретов.

С момента премьеры оскароносной ленты прошло уже более 40 лет. Однако до сих пор в картине «Москва слезам не верит» остались «белые пятна», которые вызывают вопросы у зрителей. А ведь на многие из них сценарист Валентин Черных ответил в своем киноромане, выпустив его отдельным изданием.

Например, даже поклонники фильма не понимают, как друзьям Катерины удалось в огромной Москве быстро найти Гошу, ведь они не знали о нем никаких данных. В книге Черных посвятил этому целый эпизод.

Выяснилось, что Людмила привлекла к поискам знакомых из КГБ. Они вычислили место работы Гоши в институте электроники и позвонили ему на службу. Там им и сказали полное имя слесаря, которое оказалось довольно забавным. Гоша превратился в Георгия Ивановича Скокова.

В институте также сообщили точный адрес, что позволило Николаю отправиться домой к вспыльчивому избраннику Катерины. Он и поспособствовал воссоединению влюбленных. В кино от этого эпизода поисков, как и от фамилии Гоши, решили отказаться.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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