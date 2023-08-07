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Понятно, почему Виторган влюбился: фото молодой Балтер восхищает

7 августа 2023 14:42
Понятно, почему Виторган влюбился: фото молодой Балтер восхищает

Была сногсшибательной красоткой.

Эммануил Виторган был женат на Тамаре Румянцевой, когда влюбился в другую женщину. Актер потерял голову от своей коллеги по цеху — Аллы Балтер.

Актриса также не была свободна: она состояла в браке с футболистом Эммануилом Анброхом. Но чувство любви оказалось сильнее чувства долга — влюбленные оставили свои семьи. Румянцева запретила Виторгану видеться с их маленькой дочкой, за что Балтер винила себя.

Тем не менее актер не раз говорил, что не жалеет о расставании с первой женой. И, глядя на фотографии Балтер в молодости, интернет-пользователи прекрасно понимают Виторгана. Его возлюбленная была невероятной красоткой.

В 1972 году у супругов появился сын Максим, ставший знаменитым актером. Эммануил Гедеонович боготворил мать своего сына и буквально носил ее на руках. Они были неразлучны до самой смерти актрисы. Балтер скончалась после продолжительной борьбы с раком летом 2000 года.

Понятно, почему Виторган влюбился: фото молодой Балтер восхищает
Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Каменская-1" (1999-2000),"Следствие ведут Знатоки" (1971-1989)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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