Понятно, почему «Оскар» не дали: эти ляпы в фильме «Троя» возмутительны

Фильм «Троя» стал одной из самых громких премьер 2004 года. Звездный состав, масштабные съемки и огромный бюджет — все это, как были уверены критики, приведет фильм к получению статуэтки «Оскар». Однако множество ляпов не позволили фильму одержать победу.

Так, одной из главных ошибок эксперты считают неправильное оружие. В кадре можно увидеть мечи из стали, но они появились спустя годы после событий, рассказанных в фильме. Также на воинах не могло быть шлемов Ахилла. В то время использовались чашеобразные шлемы и щиты в виде цифры восемь из кожи.

Еще одна заметная неточность — присутствие в картине лам. Дело в том, что их естественная среда обитания — это Латинская Америка. Так что на территории Древней Греции даже не догадывались о существовании таких животных.

Все это, как уверены критики, и стало причиной, по которой фильм не был признан лучшим по части дизайна костюмов. Вместо него статуэтку забрала драма Мартина Скорсезе «Авиатор».