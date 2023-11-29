Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Понятно, почему д’Артаньян растаял: Луппиан в молодости не было равных (фото)

Понятно, почему д’Артаньян растаял: Луппиан в молодости не было равных (фото)

29 ноября 2023 16:45
Понятно, почему д’Артаньян растаял: Луппиан в молодости не было равных (фото)

Влюбился с первого взгляда.

Пару крепче, чем Михаил Боярский и Лариса Луппиан, нужно еще поискать. Однако история их любви началась не так красиво, как можно себе представить.

С будущим мужем артистка познакомилась, когда еще была студенткой. И тогда он совершенно ей не понравился. Музыкант еще не отрастил длинную шевелюру и ходил с бритой головой. И такая прическа совсем его не красила.

А вот Луппиан, напротив, музыканту понравилась сразу. И его можно понять: в молодости талантливой актрисе не было равных. Стройная, со светлыми густыми волосами, большими глазами и лучезарной улыбкой, она могла очаровать любого. О такой красавице мечтает каждый мужчина, даже если он д’Артаньян.

Совместная жизнь супругов не была безмятежной, но вместе они преодолели все трудности. И воспитали двоих замечательных детей — сына Сергея и дочь Елизавету, имя которой сегодня у всех на слуху.

Понятно, почему д’Артаньян растаял: Луппиан в молодости не было равных (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше