Понятно, почему Авербух влюбился: Арзамасова произвела фурор снимками без одежды

Лиза Арзамасова завоевала поклонников участием в сериале «Папины дочки». В ситкоме она перевоплощалась в строгую Галину Сергеевну, и за несколько сезонов артистка стала прочно ассоциироваться у фанатов именно с этим образом. По мнению зрителей, вне экрана Арзамасова ведет себя точно так же, как и ее героиня. Но, как оказалось, знаменитость совсем не похожа на Галину Сергеевну.

Так, в своем блоге артистка поделилась серией откровенных кадров, на которых позирует в миниатюрном купальнике. Снимки, как утверждает сама Арзамасова, сделал ее муж Илья Авербух во время их отпуска.

Поклонники не прошли мимо чувственных фото. В комментариях можно увидеть сотни комплиментов, а некоторые подписчики признаются, что не ожидали от артистки подобной публикации.

«Понятно, почему Авербух влюбился», «Совсем не Галина Сергеевна», «Лиза, вы такая красивая», «Настоящая красавица»,

— пишут удивленные фанаты.