Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться

Слава известного советского актера Леонида Куравлева гремела на всю страну. У звезды «Афони» была масса поклонниц, которые ждали его в каждом городе, но ни одна из них так и не получила взаимности.

Дело в том, что, несмотря на признание, Леонид Куравлев всегда был однолюбом. Свою единственную, Нину, он встретил еще в школьные годы: девушка училась на два класса младше него. Сначала пара просто дружила, но потом отношения окрепли и постепенно переросли в настоящую любовь.

Актер женился на своей Нине и прожил с ней в браке более 50 лет. Их отношения всегда были полны взаимного уважения. Например, супруга никогда не ревновала Куравлева, а он не понимал, какой смысл изменять ей, когда женщин лучше для него просто не существовало.

Жена была для актера музой и смыслом жизни. Поэтому, когда ее не стало, Леонид Куравлев погрузился в уныние, отрешился от мира и стал почти затворником. В начале прошлого года актер тоже ушел из жизни, они похоронены вместе с женой.