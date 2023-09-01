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Киноафиша Статьи Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться

Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться

1 сентября 2023 21:00
Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться

О такой женщине можно было только мечтать.

Слава известного советского актера Леонида Куравлева гремела на всю страну. У звезды «Афони» была масса поклонниц, которые ждали его в каждом городе, но ни одна из них так и не получила взаимности.

Дело в том, что, несмотря на признание, Леонид Куравлев всегда был однолюбом. Свою единственную, Нину, он встретил еще в школьные годы: девушка училась на два класса младше него. Сначала пара просто дружила, но потом отношения окрепли и постепенно переросли в настоящую любовь.

Актер женился на своей Нине и прожил с ней в браке более 50 лет. Их отношения всегда были полны взаимного уважения. Например, супруга никогда не ревновала Куравлева, а он не понимал, какой смысл изменять ей, когда женщин лучше для него просто не существовало.

Жена была для актера музой и смыслом жизни. Поэтому, когда ее не стало, Леонид Куравлев погрузился в уныние, отрешился от мира и стал почти затворником. В начале прошлого года актер тоже ушел из жизни, они похоронены вместе с женой.

Понятно, что в ней нашел: в жену Куравлева невозможно не влюбиться
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из документального фильма «Памяти Леонида Куравлева»
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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