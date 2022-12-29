«Понять. Простить»: известного всей стране психолога теперь не узнать (фото)

В середине 2000-х Галина Тимошенко стала известна как ведущая шоу «Понять. Простить». Вместе со своим коллегой Борисом Егоровым она разбирала истории из жизни простых россиян, помогая им справиться с семейными проблемами. Зрители запомнили ведущую не только из-за ее профессионализма, но и благодаря яркой внешности: на протяжении многих серий она представала в студии с черным каре, которое стало частью ее фирменного образа.

Со временем ведущая решила отказаться от своего стиля. Она полностью изменила прическу, обрезав волосы, и теперь появляется в кадре с естественной сединой.

Как отмечают поклонники, перемена внешности полностью изменила Тимошенко. Из-за новой прически она выглядит значительно старше своих лет и уже похожа на бабушку, хотя в этом году отметила всего лишь 60-й день рождения.