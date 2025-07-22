Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу

Когда-то от этих актеров отвернулся весь Голливуд, а сейчас они — чуть ли не главные мировые звезды.

Попасть в голливудский шоу-бизнес мечтает фактически каждый начинающий актер или режиссер, но успех не всегда имеет приятные последствия. Будь то скандал, вылившийся на публику, или ложные обвинения, индустрия всегда найдет повод исключить кого-нибудь из своих кругов, а жертвами такого резкого понижения статуса становились в том числе и всемирно известные актеры.

В этой подборке рассказываем о фильмах, роли в которых возродили карьеру некоторых из лучших актеров современности.

Роберт Де Ниро, «Мой парень — псих»

Неоднократно признанный одним из лучших актеров в истории кино, Роберт Де Ниро бессменно оставался чуть ли не главным участником наградного сезона вплоть до 2000-х годов — тогда участившиеся роли актера в откровенно плохих фильмах с так себе сборами на какое-то время оставили его в тени.

Все изменилось, когда Де Ниро сыграл второстепенную роль в комедийной драме «Мой парень — псих», которая вернула актера на уже покоренные им вершины и принесла ему очередную порцию хвалебных отзывов.

Роберт Дауни-младший, «Поцелуй навылет»

В 2000-х годах актер настолько прочно погряз во всевозможных проблемах, в том числе с законом и алкоголем, что казалось, будто карьера Дауни-младшего в Голливуде окончена навсегда и бесповоротно.

Черная комедия «Поцелуй навылет» внезапно доказала всем, что изменить можно все, если захотеть — сам Дауни-младший бросил пить, выплатил все долги и уладил проблемы с полицией, а уже через пару лет получил роль Железного человека в Marvel.

Брендан Фрейзер — «Кит»

Актер, когда-то подававший большие надежды после великолепно сыгранной роли в «Мумии», Брендан Фрейзер спустя всего несколько лет оказался в черном списке Голливуда из-за довольно странных обстоятельств, а потому долгое время вообще не появлялся на экранах.

Все изменила психологическая драма Даррена Аронофски «Кит» — фильм стал триумфальным возвращением Фрейзера в индустрию, а позднее и вовсе принес актеру его первый в карьере «Оскар».

Киану Ривз — «Джон Уик»

Хотя 2000-е годы стали для Ривза периодом карьерного взлета после выхода «Матрицы», в дальнейшем все шло совсем не так гладко, а коммерческие проекты с участием актера проваливались один за другим.

Спасение пришло спустя почти 15 лет в виде эпичного боевика «Джон Уик», в котором Ривзу досталась главная роль — картина в итоге получила еще несколько продолжений, а о статусе Ривза в Голливуде и напоминать не нужно.

Джон Траволта — «Криминальное чтиво»

Начав карьеру в 1970-х, Траволта оставался одним из главных претендентов на роли в музыкальных драмах и романтических комедиях на протяжении нескольких лет. В 1980-х, однако, что-то пошло не так, а актер все чаще стал соглашаться на заведомо неудачные роли в фильмах, которые один за другим проваливались в прокате.

Ситуацию взял в свои руки тогда еще начинающий режиссер Квентин Тарантино — Траволту он решил взять на главную роль в своей готовящейся второй картине «Криминальное чтиво». Роль бандита Винсента Вега стала прорывом в карьере актера после долгого застоя и даже принесла ему номинацию на «Оскар».

Хотя все эти актеры и стали куда более известными после того, как получили второй шанс, в Голливуде их знали и до этого. Совсем другая ситуация была с начинающими в индустрии — о фильмах, которые прославили своих тогда еще никому не известных актеров, мы писали в этой подборке.