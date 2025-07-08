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«Понять, что такое война»: Илья Найшуллер выбрал любимые фильмы, и из них лишь один — советский, зато какой

8 июля 2025 09:25
Илья Найшуллер

Постановщик популярных экшеном уважает и приземленные драмы.

У Ильи Найшуллера сейчас действительно горячий сезон — его новый фильм «Главы государств» только что вышел на Amazon Prime Video. В касте — Джон Сина, Идрис Эльба и Прианка Чопра. Казалось бы, уже одно это говорит о том, что наш режиссер окончательно освоился в Голливуде и снимает бодрые экшны мирового уровня. Но сам Илья при этом совсем не похож на «боевикового» режиссера, который живет только зрелищем. Ему порою нужен и хлеб.

Как оказалось, у Найшуллера — очень разносторонний и даже слегка сентиментальный вкус, если судить по его любимым фильмам.

От «Джеймса бонда» до слезливой драмы

В одном из промо-интервью для Letterboxd Илью попросили назвать четыре картины, которые он любит больше всего. И он не стал «продавать» свой новый фильм или называть что-то модное и хайповое — наоборот, открыл душу.

Первым Найшуллер назвал «Голдфингера» — знаменитого Бонда с Шоном Коннери. Кажется, именно этот шпионский классик в свое время посеял в сердце Ильи главное зерно:

«Мне было семь, я посмотрел “Голдфингера” и сказал маме: «Кто делает это?» Так я понял, что хочу заниматься кино».

«Понять, что такое война»: Илья Найшуллер выбрал любимые фильмы, и из них лишь один — советский, зато какой

В этом ответе есть все: детское очарование магией большого экрана, британский стиль и мечта о Голливуде.

Следом — Семейка Тененбаум Уэса Андерсона. Фильм максимально не похожий на «Голдфингера», но зато прекрасно раскрывающий мягкую сторону Найшуллера.

«Невероятный каст, невероятный сценарий. Я не могу смотреть этот фильм и не плакать. А мне нравится плакать», — признается режиссер. Тут, кажется, объясняется та странная нежность, которая иногда проскакивает даже в его кровавых и драйвовых боевиках.

«Понять, что такое война»: Илья Найшуллер выбрал любимые фильмы, и из них лишь один — советский, зато какой

Мрачняк корейский — мрачняк советский

Третья любовь — «Олдбой» Пак Чхан Ука. Для тех, кто знаком с фильмами Найшуллера («Хардкор», «Никто»), этот выбор очевиден: именно в «Олдбое» предостаточно эталонных экшн-сцен.

«Мне нравится южнокорейское кино, и Олдбой — фантастический боевик, в котором всей движущей силой являются персонажи», — объясняет он.

«Понять, что такое война»: Илья Найшуллер выбрал любимые фильмы, и из них лишь один — советский, зато какой

Ну и наконец — наш советский шедевр «Иди и смотри» Элема Климова, который Найшуллер называет единственным по-настоящему военным фильмом.

«Я призываю всех, кто так горит желанием пойти куда-нибудь и причинить боль другим людям, сначала посмотреть этот фильм, чтобы понять, что такое война на самом деле на человеческом уровне».

«Понять, что такое война»: Илья Найшуллер выбрал любимые фильмы, и из них лишь один — советский, зато какой

От этого выбора становится понятно, что за фасадом режиссера зрелищных стрелялок скрывается человек, который о войне думает совсем не как о поводе для эффектных перестрелок.

Если соединить эти четыре фильма — Бонда, Тененбаумов, «Олдбоя» и «Иди и смотри» — можно увидеть, откуда берется ДНК всех проектов Найшуллера. От Бонда — любовь к жанру и игре в шпионов. От Андерсона — симпатия к странным семьям и уязвимости героев. От корейского кино — умение снимать драки так, чтобы больно было даже зрителю. А от Климова — понимание, что в любом экшене во главе угла всегда должен стоять человек, а не зрелищные потасовки.

Ранее мы также писали: «Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Голдфингера» (1964), «Семейка Тененбаум» (2001), «Олдбой» (2003), «Иди и смотри» (1985)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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