«Понять, что такое война»: Илья Найшуллер выбрал любимые фильмы, и из них лишь один — советский, зато какой

У Ильи Найшуллера сейчас действительно горячий сезон — его новый фильм «Главы государств» только что вышел на Amazon Prime Video. В касте — Джон Сина, Идрис Эльба и Прианка Чопра. Казалось бы, уже одно это говорит о том, что наш режиссер окончательно освоился в Голливуде и снимает бодрые экшны мирового уровня. Но сам Илья при этом совсем не похож на «боевикового» режиссера, который живет только зрелищем. Ему порою нужен и хлеб.

Как оказалось, у Найшуллера — очень разносторонний и даже слегка сентиментальный вкус, если судить по его любимым фильмам.

От «Джеймса бонда» до слезливой драмы

В одном из промо-интервью для Letterboxd Илью попросили назвать четыре картины, которые он любит больше всего. И он не стал «продавать» свой новый фильм или называть что-то модное и хайповое — наоборот, открыл душу.

Первым Найшуллер назвал «Голдфингера» — знаменитого Бонда с Шоном Коннери. Кажется, именно этот шпионский классик в свое время посеял в сердце Ильи главное зерно:

«Мне было семь, я посмотрел “Голдфингера” и сказал маме: «Кто делает это?» Так я понял, что хочу заниматься кино».

В этом ответе есть все: детское очарование магией большого экрана, британский стиль и мечта о Голливуде.

Следом — Семейка Тененбаум Уэса Андерсона. Фильм максимально не похожий на «Голдфингера», но зато прекрасно раскрывающий мягкую сторону Найшуллера.

«Невероятный каст, невероятный сценарий. Я не могу смотреть этот фильм и не плакать. А мне нравится плакать», — признается режиссер. Тут, кажется, объясняется та странная нежность, которая иногда проскакивает даже в его кровавых и драйвовых боевиках.

Мрачняк корейский — мрачняк советский

Третья любовь — «Олдбой» Пак Чхан Ука. Для тех, кто знаком с фильмами Найшуллера («Хардкор», «Никто»), этот выбор очевиден: именно в «Олдбое» предостаточно эталонных экшн-сцен.

«Мне нравится южнокорейское кино, и Олдбой — фантастический боевик, в котором всей движущей силой являются персонажи», — объясняет он.

Ну и наконец — наш советский шедевр «Иди и смотри» Элема Климова, который Найшуллер называет единственным по-настоящему военным фильмом.

«Я призываю всех, кто так горит желанием пойти куда-нибудь и причинить боль другим людям, сначала посмотреть этот фильм, чтобы понять, что такое война на самом деле на человеческом уровне».

От этого выбора становится понятно, что за фасадом режиссера зрелищных стрелялок скрывается человек, который о войне думает совсем не как о поводе для эффектных перестрелок.

Если соединить эти четыре фильма — Бонда, Тененбаумов, «Олдбоя» и «Иди и смотри» — можно увидеть, откуда берется ДНК всех проектов Найшуллера. От Бонда — любовь к жанру и игре в шпионов. От Андерсона — симпатия к странным семьям и уязвимости героев. От корейского кино — умение снимать драки так, чтобы больно было даже зрителю. А от Климова — понимание, что в любом экшене во главе угла всегда должен стоять человек, а не зрелищные потасовки.

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