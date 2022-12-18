Поняли только в СССР: за что над Людмилой Гурченко потешались за границей

Звезды кино ради роли не боятся предстать перед публикой в невыгодном свете. Часто на экране актеры оказываются в таких жизненных ситуациях, что без слез не взглянешь. Так случилось и с Людмилой Гурченко.

Многие помнят актрису в роли Риты Соловьевой из известного фильма Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова». В одной из сцен картины она видит огромную очередь из людей, выстроившихся за неизвестным товаром.

Изящно одетая Рита, примерившая на себя туфли на высоком каблуке, недолго думая рванула в самый центр столпотворения. Иностранные зрители потешались над такой прытью героини Гурченко, которая вышла из очереди, став обладательницей эмалированного таза.

А вот в СССР прекрасно понимали, что двигало Соловьевой. Зрители знали на собственном опыте: чем длиннее очередь, тем полезнее товар. А значит, времени даром терять явно не следует.