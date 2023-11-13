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Поняли только французы: какую абракадабру спел Боярский в «Трех мушкетерах»

13 ноября 2023 11:00
Поняли только французы: какую абракадабру спел Боярский в «Трех мушкетерах»

Долгие годы публика пыталась узнать правду.

Приключенческий музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» и его продолжения с первых минут покорили советских зрителей. Поклонники осыпали комплиментами и игру актеров, и яркие костюмы, а особенно им нравились запоминающиеся песни. Однако далеко не все фанаты фильма понимали текст композиций.

Так, в одном из эпизодов д’Артаньян в исполнении Михаила Боярского поет хит «Почему бы и нет?». Песня с первых аккордов запоминается, но припев в течение многих лет был загадкой для публики. Дело в том, что Боярский произносит весьма необычные слова, которые фанаты не могли разобрать.

«Пуркуа па, паркуа па, почему бы и нет?» — поет артист.

Зрители всех возрастов гадали, что же говорит отважный гасконец на экране. Как оказалось, Боярский произносит фразу «Pourquoi pas», которая с французского языка переводится как «Почему бы и нет?». Но перевести замысловатый текст смогли лишь поклонники, знакомые с иностранным языком. И поэтому смысл песни оставался для многих загадкой.

Фото: Кадры из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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