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Понял, что протянет ноги: Алентова сделала признание о Меньшове

16 июля 2022 14:30
Понял, что протянет ноги: Алентова сделала признание о Меньшове

Актриса рассказала о личном.

Брак Веры Алентовой и Владимира Меньшова мог бы послужить вдохновением для семейных пар, особенно не отвечающим традиционному укладу жизни. Актриса поделилась, что брала на себя все дела по дому, включая ремонт различной механики, прибивание полок, починку утюгов.

«Но мне так повезло, что готовил все Меньшов. Он родился в Баку — там мужчины женщин не подпускают к кухне. Я приготовила что-то однажды, и он быстро понял, что протянет ноги, если будет питаться моей готовкой. Он это взял на себя, а это огромное облегчение для женщины», — поделилась Вера Валентиновна.

Она призналась, что совершенно не разбирается в кулинарии: в магазинах она видела лишь молоко да хлеб, а Владимир Валентинович знал, какие продукты в каких сочетаниях и по какой цене брать. Зато Алентова хорошо управлялась с мужской частью обязанностей и даже получала от этого удовольствие. «Я это умею и люблю», — подытожила артистка в программе «Мой герой».

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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