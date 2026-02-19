«Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши»

Ко мнению Николая Цискаридзе часто прислушиваются поклонники. И не только когда речь про балет или воспитание, но и когда дело касается кино. Он человек с безупречным вкусом, тонким чувством прекрасного и редкой способностью находить жемчужины там, где мы проходим мимо.

Вот и на масленичной неделе артист поделился подборкой фильмов и мультфильмов, которые стоит пересмотреть за блинами. Цискаридзе выбрал и нашу классику, и зарубежную картину – все они отлично впишутся в уютные вечера. Сохраняйте список, наверняка пригодится.

А заодно советуем взглянуть: Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки