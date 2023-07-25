Понравится единицам: модель из Чехии превратилась в живую Барби

Кукла Барби стала источником многих проблем. Игрушка превратилась в икону и эталон красоты, и, чтобы добиться сходства с ней, некоторые девушки были готовы не все.

Одной из жертв Барби стала чешка Габриэла Йирачкова. Она с детства мечтала походить на белокурую принцессу с идеальными формами. В 17 лет девушка накопила деньги на свою первую операцию по увеличению груди. Это было только начало ее пути к мечте.

Габриэла вошла во вкус и стала активно перекраивать свою внешность. Она увеличила губы, убрала мимические морщины на лбу, исправила линию подбородка. Красота обошлась девушке в 45 тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет четыре миллиона. Затем Йирачкова снова увеличила грудь, чтобы стать еще ближе к кукольному идеалу.

Сегодня Габриэлу можно назвать воплощением живой Барби. У нее длинные светлые волосы, пухлые губы, точеные скулы и необъятная грудь. Образ дополняют розовые наряды и кукольный макияж. Однако не всем нравится то, что модель с собой сотворила. Она уничтожила свою индивидуальность, превратившись в очередной клон Барби.