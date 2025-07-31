Понравился главный герой дорамы «Хороший мальчик»? Вот еще 5 крутых проектов с его участием — у одного рейтинг 9.3 на IMDb

Не так давно на экраны вышла дорама «Хороший мальчик» — динамичная история о бывших олимпийцах, ставших специальным полицейским отрядом.

Одну из главных ролей в ней исполняет Пак Бо Гом, чья карьера уверенно развивается уже больше десяти лет. Он умеет быть как нежным и романтичным, так и глубоким, драматичным.

Так что если вы уже успели оценить его харизму и мастерство в «Хорошем мальчике», мы подготовили для вас пять других дорам с его участием, которые точно стоит посмотреть.

В его фильмографии есть и исторические дорамы, и современная романтика, и даже немного фантастики. Ниже — пять лучших проектов, в которых он особенно ярко раскрыл себя.

«Когда жизнь дает тебе мандарины» (2025)

IMDb: 9.1

Жанр: мелодрама, драма

1960-е годы. Остров Чеджу, где жизнь течет по вековым традициям, а судьба женщины предопределена - быть женой, матерью, хозяйкой. Но юная Э Сун мечтает о другом: ее душа рвется к поэзии.

Ее поддерживает друг детства Кван Сик в исполнении Пак Бо Гома. Это очень трогательная история о том, как сохранить себя и как найти силы бороться за свою мечту вопреки устоям.

«Лунный свет, нарисованный облаками» (2016)

IMDb: 7.8

Жанр: историческая романтика, дворцовые интриги

Эта дорама принесла Пак Бо Гому статус национального любимца. Его герой — умный, свободолюбивый и немного дерзкий принц, влюбляющийся в девушку, переодевающуюся юношей и работающую в дворцовом ведомстве.

У сериала — роскошная атмосфера эпохи Чосон, отличная химия между героями и лёгкий юмор. Образ принца в исполнении Бо Гома стал чуть ли не эталоном жанра.

«Вернуться в 1988» (2015)

IMDb: 9.0

Жанр: семейная драма, повседневность, ностальгия

На фоне подготовки к Олимпиаде-88 в Сеуле разворачивается тёплая история о соседях, которые стали друг для друга родными. У каждого свои трудности, но приближение грандиозного спортивного праздника заставляет их поверить в чудо. Может быть, именно это событие, которое вот-вот ворвётся в их город, изменит всё к лучшему?

«Истории молодых» (2020)

IMDb: 7.6

Жанр: драма, романтика, взросление

Современная история о борьбе за мечту, внутреннем стержне и поиске себя. Герой Пак Бо Гома — новичок в моделинге, который отчаянно пытается стать актёром. Он амбициозный, но уставший от давления индустрии и семьи.

Это зрелая, сдержанная роль, где он показывает, как тонко может передавать эмоции и сомнения. Отличный вариант, если хочется что-то актуальное и реалистичное.

«Привет, монстр!» (2015)

IMDb: 7.7

Жанр: триллер, психология, детектив

Хотите увидеть Пак Бо Гома с темной стороны? Это одна из его ранних, но очень заметных ролей. Его герой — молодой человек с пугающе спокойной харизмой и темным прошлым.

Играя злодея, он буквально крадёт внимание у главных героев. Сериал цепляет сюжетом и вопросами морали, а Бо Гом — неожиданной глубиной.

Итог

Пак Бо Гом — не просто «милый мальчик», а многогранный актёр, способный на всё: от трогательных романтических сцен до психологически сложных ролей.

Если вам понравился он в «Хорошем мальчике» — эти дорамы помогут открыть его с совершенно разных сторон. И, возможно, вы тоже окажетесь в его фан-клубе.

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