Понравилось новое «Заклятие»? Его актеры сыграли вместе в совсем другом фильме — боевике с Лиамом Нисаном

Еще одна рекомендация на вечер для тех, кто уже скучает по культовому ужастику.

2025 год выдался действительно богатым как на оригинальные хорроры, так и на те фильмы, которые пополнили коллекцию легендарных хоррор-франшиз. В числе последних оказалось и «Заклятие 4: Последний обряд» с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой в главных ролях — фильм побил все возможные рекорды и заработал 400 миллионов долларов в прокате спустя всего три недели после премьеры.

Теперь дуэт Уилсона и Фармиги точно вошел в историю, однако даже самые преданные фанаты как актеров, так и самой франшизы могут не знать о том, что оба когда-то появились вместе и в эпичном боевике, вышедшем на экраны еще в 2018 году.

Патрик Уилсон и Вера Фармига вместе сыграли в «Пассажире»

Впечатляющий триллер с Лиамом Нисаном в главной роли теперь может порадовать не только фанатов эпичных погонь и закрученного сюжета, но и тех, кому фильмов франшизы «Заклятие» оказалось мало.

В «Пассажире» Фармига сыграла загадочную незнакомку, которая представляется Джоанной и предлагает главному герою поучаствовать в эксперименте, решение для которого нужно принимать быстро.

В итоге жизнь страхового агента и бывшего полицейского превращается в настоящий хаос, выбраться из которого ему помогут только навыки, о которых он уже успел забыть. Патрику Уилсону, в свою очередь, тоже досталась одна из главных ролей — в фильме он сыграл бывшего напарника главного героя Алекса Мерфи.

«Заклятие 4» стало последним фильмом серии — но сама франшиза продолжит жить

Как недвусмысленно намекает название самой картины, «Заклятие 4: Последний обряд» действительно создавалось как последняя часть — но только для истории Эда и Лоррейн Уоррен.

Пока что завершать основную франшизу никто не планирует, а в сюжет хотят ввести еще несколько новых персонажей и их историй, так что переживать фанатам пока не о чем.

В свою очередь, «Заклятие 4», несмотря на впечатляющие результаты в кинопрокате, хитом среди критиков так и не стало — на Rotten Tomatoes у фильма 59% положительных отзывов. Зрителям, однако, новый ужастик понравился намного больше — от аудитории у «Заклятия 4» 78% «свежести».

Кстати, для тех, кто пока так и не разобрался в сложной системе сиквелов и спиноффов «Заклятия», у нас есть подробный гайд по франшизе — в нем объясняем хронологию и основные события.