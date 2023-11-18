Понимают только интеллектуалы: настоящий смысл «Колобка» большинство просто игнорирует

Глубинные знания о том, как устроен мир, заложены во многих сказках. Причем не только в русских народных. Однако порой не только детям, но и взрослыми не хватает прозорливости эту мудрость разглядеть. Канонический пример скрытых от посторонних глаз глубоких смыслов — детская сказка «Колобок».

Малышам рассказывают, что это история, которая демонстрирует, как плохо быть самонадеянным, непослушным и чрезмерно уверенным в своем успехе. История, которая учит прислушиваться к старшему поколению, чтобы избежать фатальных последствий. Но так ли это?

«Колобка» можно разобрать с точки зрения знаний предков о душе. Просто посмотрите, как создавали Колобка. Изначально он был неживым существом, в которое вложили душу и жизнь творцы. Что дальше делает Колобок? Катится по дороге познания и самопознания.

А вот как можно осмыслить сказку, если мыслить об устройстве Вселенной: Колобок — это символ Луны. Луна двигается по небу, по его секторам. Отсюда и название — шар, круг, коло и колонн по старославянски. На своем пути герой встречал зверей. Звери отождествляли созвездия.

Из чего можно сделать вывод о том, что при помощи «Колобка» детям показывали созвездия и рассказывали об устройстве звездного неба, о фазах луны и о Вселенной. Но вовсе не о самоуверенности и непослушании.