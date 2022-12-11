Понимают друг друга с полуслова: между этими знаками Зодиака существует ментальная связь

Встретить человека, рядом с которым легко, комфортно и спокойно даже в самые трудные минуты жизни - заветная мечта многих из нас. Хочется найти родственную душу, того, кто поймет все с полуслова или вовсе без слов. В английском языке возникло даже слово soulmate (от soul - душа и mate - приятель), которое обозначает как раз таки идеального друга. Соулмейт может стать и романтическим партнером, однако это вовсе необязательное условие, главное - удивительное взаимопонимание и поддержка. Астрологи рассказали, между какими знаками зодиака существует особая ментальная связь.

Овен и Весы

Представители огненной и воздушной стихии могут отлично поладить между собой, ведь они дополняют друг друга и могут дать в отношениях именно то, в чем нуждается “вторая половинка” тандема. Взрывным и эмоциональным Овнам время от времени нужно отдыхать, набираться сил и энергии для новых свершений.

Кто еще, кроме немного занудных, но надежных и уравновешенных Весов способен подзарядить Овна положительными эмоциями?

В свою очередь, огненный знак будет служить Весам в качестве мотиватора и вдохновлять их на более смелые и даже дерзкие поступки, чем обычно.

Близнецы и Близнецы

Как правило, представители одного и того же знака плохо контактируют друг с другом. Они постоянно видят в зодиакальном двойнике соперника и стараются поскорее от него избавиться. Однако, по словам астрологов, исключение из общего правила составляют Близнецы. Уроженцы водного знака часто мучаются в поисках достойного друга и собеседника, того, с кем можно было бы говорить абсолютно на любые темы и быть услышанным.

А кто еще, кроме Близнецов, способен понять и вытерпеть второго Близнеца?

Вместе они пускаются в такие авантюры, что можно только восхититься и позавидовать.

Лев и Стрелец

Царственный Лев привык играть в отношениях первую скрипку, и неважно, о чем именно идет речь - о любви или дружбе. В любом случае представителю летнего огненного знака жизненно необходимо находиться на переднем плане, собирать восхищенные отзывы и ловить на себе влюбленные взгляды. Отличный тандем у Льва получится с еще одним уроженцев огненной стихии, а именно со Стрельцом. Этот легкий на подъем знак уж точно не станет претендовать на то, что принадлежит Льву, а станет добрым другом, который всегда готов прийти на помощь.