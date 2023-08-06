Понедельник 13-го намного страшнее пятницы: вот что под строгим запретом в этот день

Лучше обвести красным этот день в календаре.

Как бы ни страшились люди, но пятница 13-е — это далеко не самый страшный день в году. Ведь все знают, что день, тяжелее понедельника, придумать сложно. Поэтому стоит опасаться, если самое несчастливое число совпадает с самым сложным днем недели.

Так, люди, увлекающиеся эзотерикой, рекомендуют придерживаться целого ряда правил. Во-первых, в понедельник 13-го никогда не стоит обращаться к нечистой силе или даже упоминать ее всуе. Также не нужно обращаться к колдуньям, это может принести несчастье.

Во-вторых, под запретом любые начинания.

Что бы ни планировалось, лучше отложить это на другой день.

В третьих, не советуют отправляться в путешествия или планировать дальнюю дорогу. В пути человека ждут трудности и препятствия.

Наконец, рекомендуют избегать ссор и конфликтов. Лучше всего провести выпавшее на понедельник 13-е число в тишине и одиночестве: принять расслабляющую ванну и пораньше лечь спать.