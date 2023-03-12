Понедельник 13-го еще хуже чем пятница: вот чего не стоит делать в этот день

Издавна считается, что пятница, 13-е - самый несчастливый день в году. Настолько, что лучше не планировать на эту дату никаких важных событий и мероприятий, мол, чревато неблагоприятными последствиями. Однако мало кому известно, что в календаре есть еще одна дата, которую стоит обвести красным и быть в этот день осторожнее - это понедельник, 13-е число. Эксперты в области эзотерики рассказали, чего лучше избегать в этот день, чтобы избежать неприятностей.

Кто не помнит выражение “понедельник - день тяжелый” и популярную песенку про остров невезения, население которого всю жизнь страдает из-за того, что “видно, в понедельник их мама родила”?

Этот день недели традиционно считается не самым везучим, а уж когда на него выпадает 13-е число, и подавно не стоит ждать чудес.

Число 13 издавна считалось несчастливым, а вот почему так сложилось, точных и достоверных сведений не сохранилось. Одна из версий гласит, что в старину система счисления была преимущественно двенадцатиричной - например, год делился на 12 месяцев и т.д. Число 13 появилось позднее и потому было непривычным, вызывающим опасение.

Понедельник, 13-е, можно считать вдвойне невезучим днем.

Эксперты в области эзотерики рассказали, чего не стоит делать в эту дату, чтобы не навлечь на себя неприятности. Так, например, не рекомендуется начинать любое новое дело. Стоит отложить его до вторника, в обратном случае беды не миновать.

Если на этот день запланировано путешествие, отправляться в дорогу не рекомендуется. Поездка, начало которой придется на понедельник, 13-е, будет неудачной и не принесет человеку того результата, который он ожидал. Более того, есть риск испортить запланированное дело окончательно.

Также эксперты советуют в этот день не упоминать любую нечистую силу, которая, как принято считать, особенно сильна в 13-е числа месяца. Таким образом можно накликать беду на себя, своих близких и свой дом, а еще получить неприятный бонус в виде ночных кошмаров. Поэтому разговоры о ведьмах, например, в этот день - табу.

Благополучным этот день будет, если посвятить его релаксу, например, расслабиться и принять ванну, сходить на массаж или другие приятные и полезные для здоровья процедуры.

Не лишним будет заняться уходом за домашними растениями, которые в благодарность распространят в доме благоприятную и доброжелательную ауру.